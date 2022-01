Asrem: Covid, approvato il documento per terapia con antivirali

Emergenza Coronavirus, l’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha approvato il documento di indirizzo per la terapia con i farmaci antivirali Molnupiravir e Remdesivir dei pazienti con Covid-19.

II trattamento con Molnupiravir è rivolto – si legge in una agenzia Ansa – a pazienti adulti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave.

In questo caso si raccomanda in particolare che la somministrazione avvenga il più rapidamente possibile dall’esordio ed entro 5 giorni dalla comparsa della sintomatologia.

Il trattamento con Remdesivir è rivolto invece a pazienti adulti non ospedalizzati per Covid-19 e non in ossigeno-terapia per Covid-19 con insorgenza di sintomi lievi-moderati da non oltre 7 giorni e in presenza di condizioni cliniche predisponenti che rappresentino dei fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave.

Viene raccomandata la somministrazione il più rapidamente possibile dall’esordio ed entro 7 giorni dalla comparsa della sintomatologia per ottenere il massimo beneficio.

L’individuazione dei pazienti sintomatici positivi candidabili alla terapia con questi antivirali è affidata ai Medici di medicina generale (Mmg), ai medici delle Usca e, in generale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da Covid-19.

La prescrizione dei farmaci è limitata ai medici che operano nell’ambito delle strutture identificate dalla Regione per la somministrazione.