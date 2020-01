Asrem, costituita la Commissione che valuterà le candidature

Per gli incarichi di direttore sanitario e amministrativo

Al via le procedure per la formazione degli elenchi di idonei alla nomina del direttore sanitario e amministrativo dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). La Giunta regionale, con propria delibera, ha proceduto alla costituzione della commissione. Ne fanno parte: Ruggiero Dipace, Ordinario per il settore scientifico disciplinare Diritto amministrativo dell’Università del Molise, Mario Grasso, Ordinario per il settore scientifico disciplinare Igiene generale e applicata dell’Unimol e Claudio Iocca, referente regionale.

La Commissione valuterà i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, secondo i criteri stabiliti nell’Avviso pubblico di cui alla Delibera di Giunta 273/2019 e formerà gli elenchi di idonei alla nomina. L’ammissibilità delle istanze verrà effettuata dal Servizio risorse umane del Dipartimento 3/o.