Asrem, concorso pubblico per 5 posti a tempo indeterminato per Oss (il bando)

Con deliberazione del direttore generale dell’Asrem 1165 dell’11 ottobre è stato indetto un concorso pubblico per titoli e esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 Operatori Socio Sanitari (Cat.BS). La graduatoria rimarrà in vigore per ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa nel B.U.R.M., e verrà utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso viene bandito, per gli ulteriori posti previsti nel Piano dei fabbisogni di personale 2021-2023 adottato con provvedimento del direttore generale e in corso di approvazione da parte della Struttura Commissariale, fino a complessivi numero 150 posti, nonché per i posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

Sarà possibile procedere all’aumento della riserva fino ad un totale di 45 posti, a seguito dell’avvenuta approvazione da parte della Struttura Commissariale del Piano dei fabbisogni 2021-2023.

IL BANDO