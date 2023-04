Asrem cerca palliativisti, unico candidato rinuncia. Deserto l’Avviso per ginecologi

Altri bandi con esito negativo per l’Azienda Sanitaria che cercava tre medici per l’Hospice di Larino e tre per il reparto di Ostetricia e Ginecologia

Succede ancora. I bandi Asrem continuano a mantenersi mediamente sulla scia del dramma per la sanità pubblica locale e il problema riguarda probabilmente la scarsa attrattività. Non solo l’ultimo avviso – per soli titoli – attraverso cui l’Azienda sanitaria cercava tre medici palliativisti da collocare in servizio presso l’Hospice di Larino ha visto il riscontro da parte di un solo candidato, ma quest’ultimo ha deciso di rinunciare. Il bando si conclude pertanto con un nulla di fatto, come riporta l’Ansa.

“A seguito dell’utilizzo della graduatoria non si è pervenuto all’assunzione di nessun dirigente medico palliativista, in quanto l’unico in graduatoria ha inviato la propria rinuncia”, riporta la delibera. L’Asrem procederà a proporre un nuovo Avviso.

Deserto, invece, è andato l’Avviso pubblico per la ricerca di tre medici per il reparto di Ostetricia e Ginecologia. L’Asrem ha fatto sapere che non sono pervenute istanze.