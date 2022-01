Asrem, assunte due dottoresse per il 118 di Campobasso

Piccola boccata d’ossigeno per il servizio di 118 di Campobasso. Due nuove dottoresse saranno in servizio presso l’Unità Operativa di Campobasso.

Con delibera numero 1 del 4 gennaio, il Dg Asrem Oreste Florenzano ha conferito l’incarico a tempo indeterminato nel servizio di emergenza territoriale 118 alla dottoressa Ninetta Testa che svolgerà servizio presso l’Unità Operativa Territoriale di via Montegrappa a Campobasso.

Con delibera numero 2 il Dg ha conferito un incarico temporaneo alla dottoressa Elena Guadagno sempre per la postazione del 118 di via Montegrappa.

Il Dg si è riservato, con successivo atto deliberativo, di trasformare l’incarico da temporaneo a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.

Nuovo personale, dunque, per il 118. Solo un primo passo per colmare le tante carenze in organico, soprattutto nel servizio di assistenza territoriale.