Asrem, arrivano multe per chi non disdice in tempo una visita prenotata

Arrivano sanzioni per tutti coloro che non effettuano la disdetta di una visita medica già prenotata. L’Asrem ha fatto sapere tramite una circolare che dal 15 gennaio la disdetta della prenotazione sarà obbligatoria, almeno tre giorni lavorativi prima della data della prestazione. In caso di mancata cancellazione l’utente dovrà pagare la quota di compartecipazione (ticket) anche se esente. Questo fatto salvo le gravi motivazioni (lutti, incidenti stradali, ricoveri d’urgenza, scioperi di mezzi pubblici, adeguatamente documentate.

La sanzione per mancata disdetta riguarderà tutti gli utenti, compresi gli esenti per reddito, età, patologia-invalidità. E’ possibile disdire la prenotazione, fino all’attivazione del nuovo sistema Cup unico regionale: telefonando al numero verde 800329500; recandosi presso uno sportello Cup delle sedi Asrem; telefonando al numero del Reparto indicato sulla ricevuta della prenotazione presso il quale è stato fissato l’appuntamento. Non servirà a risolvere i problemi delle lunghe liste d’attesa, ma sarà utile ad uno snellimento, dal momento che il “vizietto” di non presentarsi a visite precedentemente prenotate sembra essere abbastanza diffuso.