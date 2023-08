Asrem, arriva il commissario per pagare le piccole cliniche private

E’ stato inviato dal Prefetto di Campobasso per ottemperare agli obblighi dell’Azienda Sanitaria Regionale. Urge il nuovo Direttore Generale

Un commissario che si sostituisce ad Asrem nel pagamento delle piccole cliniche private. E’ stato nominato dal Prefetto di Campobasso e a breve adempierà agli obblighi in sostituzione dell’azienda sanitaria regionale.

Come noto la Regione Molise paga direttamente le grandi cliniche, vale a dire Neuromed e Responsible (ex Gemelli), mentre per le piccole deve provvedere l’Asrem. La struttura commissariale aveva autorizzato il pagamento, ma l’Asrem non ha poi proseguito nell’iter. Ora con la nomina del commissario da parte del Prefetto la situazione dovrebbe sbloccarsi.

Appare, però, evidente che l’Azienda Sanitaria Regionale abbia bisogno con urgenza del nuovo direttore generale che vada a sostituire al più presto il commissario Evelina Gollo che non ha gestito nel migliore dei modi l’Asrem. La palla è nelle mani del presidente Roberti che può procedere alla sostituzione avendo a disposizione l’elenco degli idonei dal quale attingere.