Asrem, aperto il bando per il conferimento di 57 incarichi dirgenziali

Il direttore generale, Oreste Florenzano, ha firmato la delibera: dopo i “primari” saranno incaricati anche i medici responsabili per le strutture semplici o per quelle a valenza dipartimentale

Dopo aver dato un’accelerazione sui “primari”, Asrem vuole garantire ai reparti di tutti gli ospedali molisani una struttura ancora più stabile e funzionale. Per questo motivo, il direttore generale, Oreste Florenzano, ha firmato proprio oggi la delibera con la quale viene aperto il bando per conferire 57 incarichi dirigenziali. I Dirigenti di Asrem che vorranno partecipare dovranno inviare le domande nei prossimi giorni, dopo la pubblicazione sul sito del relativo bando.

Perché è così importante la delibera? Per la prima volta, a distanza di ormai 10 anni, la dirigenza dell’azienda ha messo mano ai reparti, dandone una forma in maniera ufficiale. Dopo i “primari”, ora verranno incaricati anche i medici responsabili per le strutture semplici o per quelle a valenza dipartimentale. Ruoli ben definiti, responsabilità rafforzate, gestioni migliorate e funzionalità dei reparti aumentata: ecco i vantaggi di avere i 57 nuovi dirigenti ufficialmente investiti del ruolo.

Più in particolare sono stati messi a selezione:

n. 5 incarichi di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale (UOSVD)

n. 17 incarichi di Struttura Semplice (UOS)

n. 35 incarichi di Alta Specializzazione (A.S.)

Si tratta di un ulteriore passo verso la ristrutturazione di Asrem che passa attraverso una chiara identificazione dei compiti e un adeguato riconoscimento delle professionalità interne, ma fatto finora.

“Abbiamo iniziato con il conferimento degli incarichi di Stuttura Complessa, quelli che un tempo si chiamavano primari – commenta il Direttore Generale Florenzano –. Ora proseguiamo nella riorganizzazione dei reparti: il tutto si tradurrà in un innalzamento della qualità delle cure offerte ai cittadini. Questi incarichi si aggiungono agli incarichi relativi al Pronto Soccorso di Termoli e della Microbiologia Diagnostica già banditi in precedenza”.

Approvato l’atto deliberativo, i relativi avvisi verranno pubblicati sul sito aziendale e da quella data decorreranno i 15 giorni per la presentazione delle candidature.

Di seguito le strutture messe a selezione:

UOSVD

– Neuropsichiatria Infantile;

– Cardiologia P.O. di Termoli;

– Urologia P.O. di Termoli;

– Nucleo Ispettivo e Controllo Esterno;

– Anatomia Patologica P.O. di Campobasso.

UOS

– Neonatologia Campobasso;

– Riabilitazione Funzionale Isernia;

– Riabilitazione Funzionale Termoli;

– Centro Trasfusionale Isernia;

– Centro Trasfusionale Termoli;

– Laboratorio Analisi Isernia;

– Laboratorio Analisi Termoli;

– Chirurgia Toracica Campobasso;

– Bonifica Sanitaria Allevamenti Area DS2;

– Bonifica Sanitaria Allevamenti Area DS3;

– Emodialisi Campobasso;

– Emodialisi Isernia;

– Emodialisi Termoli;

– Stroke Unit Campobasso;

– Cure Domiciliari e Assistenza Anziani DSS Campobasso;

– Cure Domiciliari e Assistenza Anziani DSS Termoli;

– Materno Infantile DSS Termoli

AS

– TIN Campobasso;

– Radiodiagnostica Agnone;

– Chirurgia oncologica testa-collo Campobasso;

– Chirurgia bariatrica Campobasso;

– Ortogeriatria Termoli;

– Igiene degli Alimenti e della Nutrizione area D1 Campobasso;

– Sanità Pubblica 1 CAMPOBASSO;

– Sanità Pubblica 2 TERMOLI;

– Sanità Pubblica 3 ISERNIA;

– Emergenze epidemiche ed ambientali: gestione ed organizzazione;

– Impiego del farmaco veterinario ed antimicrobiotico-resistenza (area B);

– Impiego del farmaco veterinario ed antimicrobiotico-resistenza (area C);

– Sale Operatorie P.O. Isernia;

– Terapia del dolore P.O. Isernia;

– OBI PO Isernia;

– Sale Operatorie P.O. Campobasso;

– Terapia del dolore P.O. Campobasso;

– Emergenza – Urgenza territoriale;

– Astanteria PO Campobasso;

– OBI PO Campobasso;

– Assistenza anziani e demenze DSS Campobasso;

– Centro malattie rare e croniche dell’età evolutiva Campobasso;

– Diagnostica e terapia dermatologica Campobasso;

– Pneumologia Campobasso;

– Dirigente medico Responsabile Casa della Salute Termoli;

– Assistenza detenuti e migranti Termoli;

– Poliambulatori Termoli;

– Residenzialità Case della Salute Larino;

– Servizio Diabetologia Termoli;

– Dirigente medico Responsabile Casa della Salute Venafro;

– Servizio Diabetologia Isernia;

– Assistenza detenuti e migranti Isernia;

– Residenzialità Case della Salute Isernia;

– Poliambulatori Isernia;

– Poliambulatorio Agnone.