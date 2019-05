Aspiranti sindaco di Termoli, al Quotidiano l’animato confronto tra i 4 candidati (LA TRASMISSIONE)

Il Quotidiano del Molise online ha ospitato il confronto pubblico tra i candidati sindaco della città di Termoli. Nei nostri studi si sono dati battaglia, nella massima correttezza, Nick Di Michele del Movimento 5 Stelle, Francesco Roberti candidato del centrodestra, il sindaco uscente Angelo Sbrocca in corsa per il centrosinistra e Marcella Stumpo della Rete per la sinistra.

Oltre un’ora di trasmissione durante la quale sono stato toccati tutti i temi di maggiore interesse per la città di Termoli. Un confronto franco tra gli aspiranti sindaco che non hanno rinunciato a qualche frecciatina.

Accesi botta e risposta hanno animato la trasmissione condotta dal direttore editoriale Mimmo di Iorio e dalla giornalista Michela Bevilacqua. Importante il lavoro svolto dalla regia e da Luigi Castellitto e Giovanni D’Adda che sono sati al timone delle telecamere.

