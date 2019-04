Aspiranti sindaco di Campobasso, al Quotidiano il primo confronto pubblico (LA TRASMISSIONE)

Il Quotidiano del Molise online ha ospitato il primo confronto pubblico tra i candidati sindaco per la città di Campobasso. Nei nostri studi si sono dati battaglia, nella massima correttezza, Antonio Battista aspirante primo cittadino del centrosinistra, sostenuto da Pd, Centro Democratico e La Sinistra per Campobasso, Paola Liberanome di Io Amo Campobasso e Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle.

Era stata invitata anche Maria Domenica D’Alessandro, candidata del centrodestra, che ha fatto sapere di essere impegnata e di non poter partecipare al confronto. Auspichiamo di averla quanto prima nel nostro studio per conoscere i suoi progetti per Campobasso.

Oltre un’ora di trasmissione durante la quale sono stato toccati tutti i temi di maggiore interesse per la città di Campobasso. Un confronto franco tra gli aspiranti sindaco che non hanno rinunciato a qualche frecciatina.

LA TRASMISSIONE IN ALTO