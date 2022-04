Aspiranti docenti di sostegno, un nuovo bando per 400 posti

Le prove di accesso al percorso di specializzazione partiranno il 24 maggio. In Molise il corso sarà organizzato dall’Unimol

E’ stato pubblicato il Decreto ministeriale 333 del 31 marzo 2022 che autorizza per l’anno accademico 2021/22 l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

In Molise il corso sarà organizzato dall’Unimol, previa emanazione di un apposito bando, che vedrà disponibili 400 posti così ripartiti: 30 Scuola dell’Infanzia, 90 Primaria, 140 Secondaria di I Grado, 140 Secondaria di II Grado.

Le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e da una prova orale e si svolgeranno a maggio secondo il seguente calendario:

• 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia;

• 25 maggio 2022 prove scuola primaria;

• 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado;

• 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado.

Ricordiamo che le farraginose politiche sul reclutamento spesso hanno portato alla mancata specializzazione di tanti docenti, a tutto svantaggio della continuità didattica e dell’esigibilità del diritto allo studio degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità.

Sono anni che chiediamo la stabilizzazione dell’organico di di sostegno, che spesso viene concesso solo in “deroga”.

Sarebbe inoltre necessario calmierare i costi dei corsi dei Tfa a livello nazionale, in modo da consentire a tutti di potervi partecipare.Infine, informiamo che la Flc Cgil Molise e l’Associazione professionale Proteo, come di consueto, organizzeranno un corso di formazione per la preparazione al superamento di queste prove. Gli interessati possono rivolgersi presso le nostre sedi o inviare una mail a molise@flcgil.it. Verranno ricontattati con le indicazioni per iscriversi al corso.