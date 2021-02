Aspirante poliziotto escluso dalla graduatoria riammesso al corso

“Ammesso al corso di formazione”. E’ quanto stabilito dal Tar Lazio questa mattina (24 febbraio) con specifica ordinanza.



Il ricorrente S. D’A., nonostante l’idoneità conseguita a seguito di prove specifiche sostenute grazie sempre ad un provvedimento precedente dei Giudici Amministrativi ottenuto grazie al ricorso dei legali Maria Bruno e Guido Rossi (foro di Campobasso) (in foto), non era stato avviato al corso di formazione del 27 gennaio 2021.



L’amministrazione, con ingiustificata quanto illegittima inerzia, non aveva dato seguito al provvedimento dei giudici del TAR, pubblicando un elenco dei convocati dal quale non si evinceva il nominativo dell’istante.



Tale circostanza avrebbe sicuramente perpetuato in capo al ricorrente un danno, non solo economicamente apprezzabile ma, per lo più, anche in termini di perdita di chance.



L’inerzia è stata immediatamente impugnata dai legali Maria Bruno e Guido Rossi che, con tempestivo ricorso, adivano il tribunale competente.



Nella mattinata del 24 febbraio 2021, con specifico provvedimento il TAR ha ordinato al Ministero dell’Interno di convocare il ricorrente avviandolo al corso di formazione.



“Siamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto e della pronuncia dei Giudici Amministrativi che, nello specifico, oltre ad acclarare l’illegittimità dell’operato della P.A. consentiranno al ricorrente di poter iniziare il corso di formazione. Il nostro assistito è desideroso di vestire la divisa della Polizia di Stato servendo con onore il nostro paese.

Finalmente potrà realizzare il suo sogno!”.