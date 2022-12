Aspettava di fare la Tac, muore a 41 anni per cause naturali

Aveva solo 41 anni l’uomo della provincia di Isernia. La morte, per cause naturali, probabilmente un arresto cardiaco, lo ha colto questo pomeriggio, mentre era in sala d’aspetto, al Neuromed, in attesa di effettuare un esame clinico. L’equipe dei rianimatori del Neuromed ha fatto di tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Ci hanno provato anche i sanitari del 118, prontamente accorsi. Sul posto Carabinieri e magistrato di turno. Dopo aver accertato che la morte è stata conseguenza di cause naturali, la salma dello sfortunato 41enne è stata restituita alla famiglia.