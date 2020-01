Aspettando Sanremo, l’omaggio del Savoia a Fred Bongusto

In attesa del Festival con Amadeus, in cui ci sarà un ricordo per il cantante campobassano, l’A.C. Queens Academy prepara il concerto-evento

CAMPOBASSO. In attesa dell’omaggio dal palco dell’Ariston di Sanremo, come promesso dal conduttore del Festival, Amadeus, su invito del presentatore per antonomasia, Pippo Baudo, appena appresa la notizia della scomparsa, l’A.C. Queens Academy celebrerà Fred Bongusto sabato prossimo, 4 gennaio, al teatro Savoia della “sua” Campobasso, a partire dalle 21. Il cantante e direttore dell’associazione, Antonello Carozza, che lo scorso anno a Sanremo fu tra gli autori del brano “Musica che resta” cantato da “Il Volo”, sarà sul palco del Savoia nelle vesti di direttore artistico dello spettacolo che si preannuncia come un concerto-evento in onore del crooner campobassano. Di qui, “Molise mio, so io cà nun me ne sò iute mai io nun te sò lassato mai, io”, una delle più belle dichiarazioni d’amore in versi dedicata da Fred alla sua terra, rivivrà in un significato ancora più forte e malinconico.

La narrazione, curata dall’autore Tiziano Carozza, è affidata alla proiezione di filmati arricchiti da rari contributi concessi dalla teca Rai ed è intervallata dalla riproposizione dei successi che hanno costellato la sua sconfinata carriera, interpretati da numerosi artisti Molisani e orgogliosi di esserlo come lo era lui. Gli intermezzi artistici curati dal direttore artistico Antonello Carozza, si arricchiscono poi di coreografie ed interventi recitati di attori con: Aldo Gioia, Giorgio Careccia, Giuseppe Spedino Moffa, Pippo Venditti, Stefano Sabelli, Valentina Farinaccio; voci: Alessandra Parente, Eleonora Moro, Gioele Di Tommaso; Basso: Daniele Marinelli; Batteria: Michele Avella; Chitarre: Luigi Rinaldi, Paolo Mignogna; Pianoforte/Tastiere: Domenico Ialonardi; Violino: Valeria Pietrarca; Clarinetto: Giuseppe Lanese; Coreografie: Anam Compagnia di Danza Alisia Ialicicco; Voce narrante: Luca Cataldi; Danza aerea: Andrea Melone.

A tal proposito e simbolicamente, come per tutti i precedenti eventi organizzati in onore di Fred dalla stessa associazione, il ricavato viene devoluto in beneficenza destinata, tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, alle scuole del capoluogo molisano per l’acquisto di strumenti musicali con lo scopo di favorire la sensibilizzazione allo studio della musica e di educare i più giovani alla figura del grande artista recentemente scomparso al quale è stata intitolata l’iniziativa. L’evento è patrocinato da Rai Molise, Comune di Campobasso, Fondazione Molise Cultura e Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.