Aspettando di nascere

IV Domenica di Avvento (C)

Lc 1,46-55

Protagonista di eventi meravigliosi, ma nel contempo sconvolgenti, come solo l’Annunciazione e l’Immacolata concezione potevano esserlo, Maria di Nazareth vola subito con il cuore alla parente Elisabetta, anch’essa protagonista di un altro evento straordinario: il concepimento miracoloso di Giovanni, precursore di Gesù. Così la Madre di Dio decide di correre da lei, sia per rispondere al suo bisogno di condividere -con l’unica donna che poteva comprenderla,- lo stupore e lo sconcerto per quello che era successo, sia per starle vicino e servirla, data la delicatezza della sua condizione di partoriente in età avanzata. Nasce così un incontro straordinario: attraverso Elisabetta con Giovanni nel grembo, l’Antica alleanza incontra la Nuova in Maria piena di Grazia; quest’ultima arriva nel segno del servizio e della cura, nelle umili vesti di una giovane donna volenterosa è disponibile.

+In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.+

Piena di Cristo, la giovanissima Maria, non può resistere al richiamo della Carità che le ispira nell’intimo di mettersi al servizio della sua parente Elisabetta.

La più nobile, alta e regale creatura acquista gli atteggiamenti di un’umile serva che accompagna e accudisce una partoriente. Un’immagine che prefigura un altro segno concreto d’amore e servizio dato da Gesù: la lavanda dei piedi, narrato da Giovanni (cfr. Gv 13,1-15)e che rispecchia il cuore delle esortazioni evangeliche consegnateci dal Maestro nel discorso delle Beatitudini (cfr. Mt 5ss), raccolte da Matteo e Luca (Cfr Lc 6ss).

Parafrasando il celebre inno ai Filippesi (cfr Fl 2,6-11) Potremmo dire che Maria non considerò un tesoro geloso il suo essere sposa dello Spirito e Madre di Dio, ma assunse il ruolo di serva e non volle mai innalzarsi sulle altre creature.

Un messaggio che ancora oggi resta provocatorio, lontano ancora dall’essere acquisito dal pensare comune.

+Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.+

La profezia si manifesta in Giovanni già nella sua vita prenatale, un segno forte che ci fa capire come la Rivelazione riconosca la dignità e l’importanza della persona già nell’utero materno. Ad esultare nel grembo, come leggiamo, è un bambino, non un feto. Anche noi, se vogliamo accettarlo, siamo in una fase embrionale rispetto alla piena maturità in Cristo, che vedremo realizzata con la nostra resurrezione. Come Giovanni nel grembo di sua madre, non ci è possibile vedere Gesù, ma, in attesa di vedere la Luce, possiamo “ascoltare”, così come i bimbi nella loro vita prenatale odono le voci e i rumori arrivare dall’esterno. Se infatti siamo attenti possiamo distinguere la Sua voce, proveniente dal mondo che ci apparterrà, esortarci a camminare verso lo splendore.

+”Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».+

Gesù è appena un “embrione”, ma già Elisabetta fa la sua professione di fede riconoscendolo come Signore. Ancora una conferma della dignità umana che le Scritture attribuiscono alla vita prenatale. Elisabetta, insieme al suo bambino, anticipa nel segreto quello che poi il Battista farà pubblicamente, riconoscere e testimoniare l’identità del Cristo. È beata colei che ha creduto; beati saremo anche noi se come Giovanni, pur non vedendo, sapremo riconoscere la voce del Signore ed esultare già nel buio utero di questa vita, attendendo la nostra nascita definitiva: la resurrezione.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci