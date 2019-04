Aspetta per ore di essere visitata e viene “rimandata” al giorno dopo

REDAZIONE TERMOLI

Può succedere di dover portare la propria figlia al pronto soccorso per un trauma al piede. Può succedere di dover attendere il proprio turno. Magari si mette in conto anche di dover restare in attesa per qualche ora, ma certamente non ci si aspetta che dopo tutto il tempo passato tra radiografia e risposta debba passare una intera nottata e ancora un altra mezza giornata per una visita ortopedica. Questo è quanto accaduto ieri al pronto soccorso di Termoli dove un papà ha portato la figlia di 9 anni per un trauma al piede. Dopo la risposta sull’esito della radiografia che è arrivata dopo le tante ore trascorse in ospedale, la visita ortopedica alla bambina è stata fissata per il giorno dopo alle 10. Nonostante l’orario prefissato sono dovute passare ancora 2 ore prima che la bambina venisse visitata. Una sorta di odissea. «Per un trauma al piede ci sono voluti due giorni per avere una visita Ortopedica – ha affermato il padre della bambina che ha poi continuato – Ci sono pochi infermieri e dottori e quei pochi che ci sono viaggiano con una lentezza. Un insieme che fa si che il tutto non giri nel modo giusto ».