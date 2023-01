Asparagi a gennaio, l’incredibile raccolta di due molisani

Solitamente vengono raccolti tra aprile e giugno e la loro presenza sui banconi dei supermercati indica l’arrivo della primavera. Ma le stagioni, è ormai un dejà vu, sono cambiate e questa particolarmente è particolarmente calda, così come lo è stato tutto il 2022.

E così capitano che in Molise vengano raccolti gli asparagi il 13 gennaio. I due simpatici protagonisti del video che è divenuto subito virale, non credevano ai loro occhi quando li hanno visti durante una passeggiata nei pressi della diga di Guardialfiera. A loro non è rimasto altro che immortale l’incredibile “scoperta” in un simpatico video (in alto).