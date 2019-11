Asilo degli orrori, sono 150 gli episodi di violenza: maestre alla sbarra (VIDEO)

Il processo inizierà il prossimo 2 luglio

VENAFRO. Rinvio a giudizio per entrambe le maestre indagate dalla procura di Isernia nell’ambito dell’inchiesta “Lasciateli giocare” relativa alle violenze subite dagli alunni dell’asilo di Venafro.

Il processo, dove le famiglie si sono costituite parte civile, comincerà il 2 luglio 2020.

Le intercettazioni video-ambientali della Polizia hanno registrato 150 episodi di violenza, verbale e fisica, esercitata sugli alunni ed episodi di incitamento alla violenza di un bambino sull’altro.

Tutto era iniziato a novembre di un anno fa, dopo la denuncia di alcune madri.

Il video che mostra le violenze in un aula ha suscitato sdegno tra i molisani. In molti, attraverso i social, chiedevano perché le due maestre non erano state arrestate.