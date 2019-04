“Asilo degli orrori” di Venafro, niente rito immediato per le due maestre

VENAFRO

Si va verso la celebrazione del rito ordinario per l’indagine sulle due maestre del cosiddetto ”asilo degli orrori” di Venafro. Niente rito immediato quindi, l’orientamento della Procura è quello di chiedere il rinvio a giudizio davanti al Gup. Intanto continua anche l’inchiesta amministrativo-disciplinare su entrambe le insegnanti accusate di maltrattamenti verso i bambini della scuola materna di Venafro. Per quello che riguarda una delle maestre, la difesa avrebbe chiesto un ulteriore interrogatorio dopo quello di garanzia, probabilmente per fornire nuovi elementi ai magistrati chiamati a decidere i capi d’imputazione per la richiesta di rinvio a giudizio.