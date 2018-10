Asili nido e mensa scolastica, spesa nel capoluogo sotto la media nazionale

CAMPOBASSO

Nel capoluogo di regione una famiglia con un bimbo al nido comunale e un altro alla materna o alla primaria spende in media 260 euro al mese, rispetto ai 382 euro della media nazionale. Precisamente 168 euro per la retta dell’asilo nido comunale, quando la media a livello nazionale è di 300 euro, e circa 92 euro per la mensa, quando invece a livello nazionale è di 82 euro. Emerge quindi un dato positivo.

Per quanto riguarda il Molise, dal Dossier di Cittadinanzattiva viene fuori che ad Isernia non ci sono nidi comunali e il servizio di mensa scolastica è sospeso. L’indagine ha considerato come riferimento una famiglia tipo con un reddito lordo di 44mila e 200 euro corrispondente ad un Isee di 19.900 euro. Le rette rilevate da Cittadinanzattiva fanno riferimento all’anno educativo in corso e si riferiscono al servizio di asilo nido a tempo pieno, ove esistente, con frequenza per cinque giorni a settimana e, per la mensa scolastica, per nove mesi l’anno.