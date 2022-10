Asfalto sui marciapiedi di via Tiberio e ingorgo per i lavori di via Garibaldi: Colagiovanni interroga Gravina

“Asfalto sui marciapiedi di via Tiberio a Campobasso e ingorgo per i lavori di via Garibaldi: arriva l’interrogazione del consigliere comunale Salvatore Colagiovanni dei Popolari per l’Italia al sindaco Roberto Gravina e all’assessore al ramo, documento che sarà portato nell’aula di Palazzo San Giorgio firmato anche dalla consigliera Carla Fasolino (Popolari per l’Italia) e dal consigliere Domenico Esposito (Forza Italia).

“Non solo la gettata di asfalto sui marciapiedi in via Tiberio, che non favorisce il decoro urbano, ma in questi giorni di lavori, che vengono effettuati di giorno, nelle ore di punta, viene chiusa una corsia in Via Garibaldi, creando ingorghi e confusione. Situazione ancor più imbarazzante se si considera che il gran traffico si crea nei pressi delle sedi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza”. Così Colagiovanni, Fasolino ed Esposito.

“Il danno, tra le altre cose, è anche per gli operatori commerciali che lavorano lungo tutto Via Garibaldi, poiché, visto il gran traffico, non c’è nemmeno spazio per brevi soste e fermate. Ci stanno arrivando segnalazioni di protesta da parte di commercianti e cittadini, che quotidianamente restano bloccati nell’ingorgo di via Garibaldi”, hanno proseguito i tre consiglieri del centrodestra di Palazzo San Giorgio.

“Tra diciannove mesi si va al voto – hanno concluso Colagiovanni, Fasolino ed Esposito – L’amministrazione comunale non può più nascondersi. Tra l’altro, sembra che assessore ai Lavori Pubblici e assessore alla Mobilità non sappiano l’uno cosa faccia l’altro, la mano destra che non sa cosa fa la mano sinistra”.

Salvatore Colagiovanni Popolari per l’Italia

Carla Fasolino Popolari per l’Italia

Domenico Esposito Forza Italia