Asfalto nuovo sulla Sp 83 che porta a Tavenna, dopo 30 anni partiti i lavori

Il sindaco Paolo Cirulli e l’amministrazione comunale ringraziano il presidente della provincia Francesco Roberti, il consigliere delegato alla viabilità Orazio Civetta, i consiglieri Simona Contucci e Angelo Del Gesso, la struttura tecnica della provincia per aver accolto la nostra richiesta, per il rifacimento dell’asfalto dopo oltre 30 anni della strada provinciale SP 83 che collega il bivio al centro abitato di Tavenna, strada che per le sue caratteristiche è utile per il transito soprattutto nel periodo invernale ed in caso di neve per permettere a tutti i mezzi la viabilità.