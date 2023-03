Asfalto nuovo in alcune strade centrali della città, lievi disagi alla circolazione

Al via questa mattina, lunedì 13 marzo, il rifacimento del manto stradale di alcune strade di Campobasso

I lavori, iniziati di buon mattino e proseguiti per tutto l’arco della giornata, hanno interessato via 25 aprile e via Colitto, sia la parte che fa parte di Parco dei Pini, sia quella che poi conduce a via Crispi. Il rifacimento dell’asfalto ha riguardato anche parte di via 24 maggio. Inevitabili lievi disagi alla circolazione che tuttavia sono stati ben tollerati dagli automobilisti.