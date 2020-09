Asfalto: lavori in corso nel centro cittadino per migliorare la viabilità

Sono iniziati, in diverse strade del centro cittadino, le opere di rifacimento del manto bituminoso, annunciate alcuni giorni or sono dall’assessore comunale alla viabilità, Domenico Chiacchiari.

«Sono lavori di posa in opera di conglomerati che servono a rinnovare la superficie carrabile delle strade – ha detto l’assessore Chiacchiari –. Le opere interesseranno sia le frazioni sia il centro cittadino e sono iniziate da un paio di giorni.Il Comune – ha aggiunto l’assessore – si è avvalso della tipologia contrattuale dell’Accordo Quadro, che concede il vantaggio di semplificare le procedure, impegnando la ditta appaltatrice a intervenire prontamente ogniqualvolta ve ne sia la necessità per cause imprevedibili o comunque straordinarie.

Il pronto intervento – ha concluso Chiacchiari – è una misura innovativa che potrà garantire la rapida risoluzione di vari problemi legati alla viabilità».Per consentire il rifacimento del manto bituminoso, con apposita ordinanza comunale, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6:00 alle ore 18:00 di domani, in Via Gorizia e Via San Leucio, tratto compreso tra Viale dei Pentri e il passaggio a livello, direzione Via San Leucio (ambo i lati).