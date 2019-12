Asfalto in città, Pallotta: «Solo rappezzi e fatti pure male»

Isernia, duro atto di accusa contro il Comune di Cosimino Pallotta, ex presidente del Rotary ed uno tra i maggiori imprenditori cittadini. Pallotta prende di mira le parziali ricoperture di asfalto fatte sulle strade di Isernia negli ultimi giorni. E sono critiche che pesano, visto che arrivano da un esperto di lavori stradali. Afferma Pallotta: «Di sicuro questa amministrazione comunale vuole il bene della città e, sono sicuro che lavora in questa direzione. I responsabili però, devono rendersi conto che i cittadini hanno potere e giudizio e controllo. Già facendo le cose fatte bene sono inevitabili i molteplici giudizi negativi dettati dall’ignoranza o dal solo piacere della critica, figuriamoci quando le cose sono fatte male. Qui vi è un unico responsabile e non è certo la politica. Possibile che gli addetti ai controlli non si rendono conto che i rappezzi di asfalto fatti sono una vera schifezza? Possibile che non sanno che le pavimentazioni devono essere fatte a condizioni meteorologiche adatte? Possibile mai che non si rendono conto che fare un lavoro fatto bene e un lavoro fatto male il costo è uguale? Perché mai devono mortificare il cittadino pensando che siamo dei…? Usate la testa altrimenti andate a casa!».

