Asfalto, fogne e illuminazione: dopo 20 anni sistemata una parte di Colle della Torre

L’annuncio dell’assessore Vincenzo Ferrazzano al termine del sopralluogo tra via Saba e via Ungaretti: i lavori per l’ammontare di 400mila euro

Venti anni di attesa durante i quali i residenti hanno dovuto fare spesso i conti con strade allagate e illuminazione carente. Adesso, però, per i residenti di via Saba e via Ungaretti l’anno nuovo inizia con una splendida notizia.

Sono stati, infatti, ultimati i lavori di realizzazione della rete delle acque bianche, la sistemazione del sottofondo e dell’asfalto oltre all’illuminazione assieme ad una rotonda attrezzata a verde a servizio della zona.

A verificare l’ultimazione dei lavori questa mattina, 30 dicembre, è stato l’assessore Vincenzo Ferrazzano accompagnato dal consigliere comunale Vincenzo Aufiero e da un rappresentante del comitato di quartiere.

Colle della Torre, l’Hollywood di Termoli spesso ’serie B’

Quelli di Colle della Torre, infatti, sono problemi annosi e conosciuti a Termoli. Nato con l’intenzione di essere la Hollywood di Termoli, il quartiere ha spesso dovuto fare i conti con strade fatiscenti, illuminazione carente e lavori per la rete fognaria spesso non terminati.

Adesso almeno una parte di questi lavori sono stati terminati per l’ammontare di 400mila euro.

Nello specifico, l’amministrazione comunale negli ultimi mesi ha portato a termine i lavori che interessavano il manto stradale, quelli della pubblica illuminazione e la rete di acque bianche.

In Via Ungaretti è stata anche realizzata una rotatoria attrezzata per consentire una migliore fruzione della circolazione veicolare.

“Finalmente – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano – possiamo dire di aver realizzato una serie di servizi per i cittadini che aspettavano questi interventi da almeno venti anni.

In particolar modo abbiamo provveduto a realizzare l’impianto di illuminazione delle due strade completando anche l’asfalto stradale.

L’anno scorso abbiamo deciso di inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche i lavori di sistemazione di queste strade con un importo di 400mila euro“.

“Diamo servizi essenziali alla cittadinanza”

“Finalmente oggi possiamo dire di aver dato dei servizi essenziali a questa zona della città. Colle della Torre è un quartiere nel quale stiamo investendo molto, è una zona che è stata dimenticata per diversi anni.

L’anno prossimo abbiamo intenzione di inserire nel Piano la realizzazione dei marciapiedi di Via Pascoli e l’allargamento della strada in Via Manzoni con la realizzazione di alcuni parcheggi a servizio dei residenti della zona”.

Soddisfatto anche il consigliere Aufiero. “Come amministrazione comunale non abbiamo mai fatto residenti di serie A e di serie B e abbiamo sempre cercato di soddisfare le richieste dei cittadini compatibilmente con le risorse a disposizione.

Colle della Torre è però una zona molto vasta e quindi i lavori hanno richiesto più tempo e più risorse per essere terminati”. (Mic. Bev.)