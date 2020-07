Asfalto e rifacimento piano stradale, chiusa parte di via San Lorenzo

Lavori di rifacimento del manto stradale e di posa dell’asfalto. Sono quelli che stanno interessando via San Lorenzo a Campobasso. Non solo nuovo asfalto, ma anche risistemazione del piano stradale. Per tale motivo i lavori – fanno sapere dal Comune – dovrebbero durare qualche giorno. Durante questo periodo il tratto di strada interessato sarà chiuso la traffico e ci saranno due deviazioni. La prima che porta ad una strada laterale che conduce poi a via Sant’Antonio dei Lazzari e l’altra all’altezza dell’ex pastificio Guacci.

