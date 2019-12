Asfalto e pulizia, un primo passo in via D’Amato è stato fatto

Nel mese di ottobre, recependo il disagio dei residenti, segnalammo la situazione di degrado in cui versava il breve tratto di strada che unisce via D’Amato al parcheggio della Biblioteca Albino, “servendo” anche gli edifici in zona.

Tempestivamente l’Amministrazione Comunale provvide a bonificare l’area.

Nel compiacerci di tale solerzia auspicammo che, con la stessa rapidità, si procedesse una volta per tutte, alla bitumazione di quei pochi metri di strada.

Con sommo apprezzamento dobbiamo evidenziare che, a metà dicembre, in un intervento più ampio di manutenzione del manto stradale cittadino, si è provveduto a completare i lavori, dando finalmente la giusta dignità a quei pochi metri di strada, di pubblica utilità, ubicati nel centro del Capoluogo.

Una bella storia a lieto fine che ci piace sognare possa essere la prima di una lunga serie. PG