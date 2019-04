Asfaltata la mulattiera, Coia: «Tra pochi giorni agibile ai minibus»

«Iniziati i lavori di risagomatura del piano viabile sulla ex statale Istonia in direzione Agnone, alternativa al viadotto Sente. Nei primi giorni di maggio i minibus dell’autolinea Cerella potranno transitare con i pendolari e gli studenti senza grosse difficoltà».

È questo l’annuncio fatto dal presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia. Un annuncio ottimistico, forse troppo ottimistico, visto che Coia fa i conti senza l’oste. Se è vero infatti che è iniziata la posa dell’asfalto su alcuni tratti della mulattiera in direzione Agnone, cioè sul troncone di competenza della Provincia di Isernia, è altrettanto vero che al di qua del confine non si vede lo stesso fermento di uomini e mezzi. Nel tratto abruzzese, a gestione Provincia di Chieti, sono state realizzate, è vero, delle opere di miglioramento, in particolare su un passaggio in frana alle porte di Castiglione Messer Marino, ma di asfalti e asfaltatori al momento non c’è traccia né notizia. Il famoso oste, cioè il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, non ha comunicato nulla in merito, a differenza del collega Coia. E appare evidente che i minibus di Cerella potranno transitare sulla mulattiera solo quando sarà messo in sicurezza e asfaltato anche il tratto abruzzese, versante Castiglione Messer Marino.