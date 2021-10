Asd Piccole Aquile dona defibrillatore al comune di Montenero di Bisaccia

Il sindaco Simona Contucci ha ricevuto in Municipio i dirigenti dell’Asd Piccole Aquile Montenero, in occasione di un bel gesto di solidarietà che l’Associazione ha voluto realizzare nei confronti della comunità montenerese, donando un defibrillatore.

Il dispositivo salvavita è stato acquistato a seguito di una raccolta fondi promossa in occasione dell’incontro di calcio Campobasso – Pescara tenutosi a Montenero il 13 agosto, oltre che per mezzo di una donazione della stessa Asd Piccole Aquile, in collaborazione con il locale Supermercato Tigre – Gemmir.

“Ringrazio di cuore i dirigenti dell’Asd Piccole Aquile Montenero per questo bellissimo gesto di solidarietà – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – esprimendo riconoscenza anche a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità montenerese.

Informo che abbiamo deciso di collocare il defibrillatore all’interno dello Stadio Comunale V. De Santis, dove sarà a disposizione di tutti coloro che frequentano quotidianamente questa struttura sportiva. Grazie al gesto meritorio di questi concittadini – conclude Contucci – il nostro Comune compie un altro piccolo passo nella direzione di rendere questo territorio sempre più cardioprotetto, creando una rete di soccorso più ampia e finalizzata a combattere gli episodi di arresto cardiaco”.