Ascensore guasto da oltre 6 mesi, madre e figlia invalide recluse in casa

Le due donne abitano al sesto piano di un appartamento Iacp di proprietà a Campobasso in un condominio con altri inquilini che hanno problemi di salute: «Comprare un farmaco, fare la spesa o raggiungere una struttura sanitaria è diventata un’impresa molto complicata»

«Abbiamo l’ascensore guasto dal 20 settembre scorso. Sono anziana e invalida, così come mia figlia che abita con me al sesto piano dell’appartamento Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) di nostra proprietà a Campobasso in un condominio in cui vivono in totale 11 famiglie. Il disservizio è stato fatto presente alle Forze dell’Ordine, al sindaco, all’azienda che si occupa della manutenzione dell’ascensore, oltre che all’amministratore del condominio in una riunione apposita. Ma tutti, per un motivo o per l’altro, hanno fatto a scaricabarili e qui ci sono anche altre persone anziane, invalide e con problemi di salute come noi che non possono andare avanti così». Con lo sfogo della signora Giovanna (nome di fantasia) e della figlia si disvela un disagio che, nelle sue condizioni di salute insieme con quelle della figlia ed altri inquilini, assume le sembianze di un dramma esistenziale. Comprare un farmaco, fare la spesa o raggiungere una struttura sanitaria è diventata da tempo un’impresa molto complicata.

«La scossa di terremoto di martedì sera scorso l’abbiamo avvertita chiara e forte, ma non ci è venuto assolutamente in mente di scendere», ha raccontato ancora la signora Giovanna trattenendo a stento le lacrime. «Ci avevano assicurato che l’ascensore sarebbe stato rimesso in funzione per la fine di questo mese – ha detto ancora amareggiata – ma i lavori non sono nemmeno iniziati nonostante che sia stata pagata l’intera quota prevista e parliamo di una somma considerevole».

A questo va aggiunto che uno dei compiti dell’amministratore di condominio è verificare che l’impianto elevatore venga revisionato ogni 3/6 mesi, come si dispone nella normativa vigente in materia di sicurezza. Gli ascensori, come tutti gli impianti di elevazione, necessitano di una manutenzione costante che permette di prevenire i guasti che l’usura ed il tempo possono far sorgere sulle componenti meccaniche di cui è composto. Ma di questo, alla signora Giovanna, alla figlia e ad altri inquilini nella loro stessa situazione, interessa relativamente. Quello che a loro preme davvero è di riuscire a sbrigare, nella loro già difficile situazione di salute, le faccende quotidiane nel modo più dignitoso possibile. (adimo)