As.E.C. Confesercenti firma il Protocollo quadro per la legalità e la sicurezza ￼

Venerdì 21 ottobre 2022 presso la prefettura di Isernia è stato sottoscritto il “Protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese in materia di video-allarme antirapina”. L’intesa, siglata alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, è il frutto del protocollo quadro stipulato tra Ministero dell’interno, Confcommercio-imprese per l’Italia e Confesercenti allo scopo di incrementare i livelli di protezione delle aziedne e degli operatori del commercio in caso di furti.

“La firma di questo protocollo nazionale declinato sul Molise – ha dichiarato il Presidente di AS.E.C. Confesercenti, Pasquale Oriente – è un significativo passo in avanti per agevolare il già importante lavoro delle Forze dell’Ordine e rafforzare i livelli di sicurezza di imprese e attività commerciali, soprattutto nel periodo storico corrente dominato da un incremento dei furti sull’intero territorio regionale. La sottoscrizione del protocollo, inoltre, permette di porre l’accento sul lavoro di squadra che intercorre tra istituzioni pubbliche, forze dell’ordine e associazioni di categoria, nel caso specifico a guida di Sua Eccellenza Gabriella Feramondi che con dedizione ed impegno dimostra costantemente il proprio impegno a tutela della sicurezza pubblica, soprattutto nell’ambito delle attività quotidiane di prevenzione e controllo”.