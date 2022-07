Artisti molisani all’evento internazionale “Cinzella Festival”

Il progetto europeo è promosso dal Comune di Civitacampomarano e finanziato nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro

Oggi, venerdì 15 Luglio, presso le Cave di Fantiano (Taranto) in occasione del festival internazionale rock “Cinzella”, che prevede la partecipazione di band del calibro dei Morcheeba, Idlese, Zen Circus + Motta, si esibiranno anche tre artisti molisani selezionati dal Comune di Civitacampomarano per il Progetto europeo “FAME – Innovative Model for Young Artists Cross Border Laboratory”.



A rappresentare il Molise saranno Daria Tanno, Happy Eborka e Ivan Stray con una perfomance live in apertura del concerto dei Fast Animals and Slow Kids.



Si tratta di una vetrina importante per la scena artistica molisana che permetterà agi artisti di esibirsi in un contesto internazionale insieme ad altri cantanti emergenti dalla Puglia, dall’Albania e dal Montenegro.

Il progetto europeo è promosso dal Comune di Civitacampomarano e finanziato nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro.



Il Cinzella Festival è il primo degli eventi dove si esibiranno i ragazzi selezionati. A seguire gli artisti molisani prenderanno parte al Festival di Podgorica (Montenegro), agli eventi a Tirana per la Capitale Europea dei Giovani 2022 e in Ottobre a Civitacampomarano.



Gli artisti emergenti molisani stanno partecipando ad un percorso di accompagnamento alla creazione di format di intrattenimento innovativi. I tutor molisani che hanno seguito i ragazzi nel percorso creativo selezionati dal comune di Civitacampomarano sono: Andrea Cerullo in arte Janahdan- Rapper,autore, sceneggiatore e regista e Pierluigi Garone in arte Garone – produttore discografico, autore, compositore e musicista e l’attore molisano Marco Caldoro.