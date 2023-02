“Artisti in Residenza”, il chitarrista e cantante jazz Antonio D’Agata ospite a Sofia per alcune masterclass

L’artista è in contatto con la scena jazzistica della capitale bulgara sotto la supervisione del maestro Borislav Petrov. Al termine del periodo di residenza artistica, i partecipanti al progetto presenteranno un concerto jazz in formazione Trio

Il chitarrista e cantante jazz Antonio D’Agata, già vincitore del Premio del pubblico al concorso internazionale per solisti jazz “Massimo Urbani” di Camerino (L’ARTICOLO QUI), è ospite a Sofia nell’ambito del progetto A.I.R. Artisti in Residenza. Il giovane musicista, a partire dallo scorso 20 gennaio, sta partecipando per un mese a un progetto di residenza artistica che prevede alcune masterclass. L’artista è inoltre in contatto con la scena jazzistica della capitale bulgara, sotto la supervisione del percussionista Maestro Borislav Petrov. Al termine del periodo di residenza artistica gli artisti partecipanti al progetto presenteranno un concerto jazz in formazione Trio.

Il progetto A.I.R. Artisti in Residenza è sostenuto da MIDJ, Associazione Nazionale italiana Musicisti di Jazz, al fine di motivare i giovani jazzisti italiani allo sviluppo della propria creatività in relazione alla scena internazionale grazie ad un percorso di formazione e crescita professionale.

La realizzazione del progetto è resa possibile grazie al contributo di SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) e al sostegno e all’accoglienza dell’Istituto Italiano di Cultura di Sofia, in connessione con EJN (Europe Jazz Network).

È questa la seconda volta che l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia sostiene il progetto A.I.R., dopo la residenza artistica del chitarrista Daniele Cordisco.