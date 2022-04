Artisti di strada, concerti e giochi per i bambini: prove generali per l’estate 2022

Domenica Primo Maggio all’insegna dell’intrattenimento a Termoli. Si scaldano i motori per la stagione estiva all’orizzonte

Termoli si prepara a dare il benvenuto alla stagione estiva 2022. Dopo un primo assaggio con il weekend del 25 aprile, domenica prossima – primo maggio – la seconda opportunità per mostrarsi in tutte le sue potenzialità.

Musica, esibizioni e spettacoli per i più piccoli, questo il programma. Il Comune infatti ha sposato le idee progettuali presentate dai privati che per domenica hanno proposto eventi di intrattenimento con esibizioni itineranti di magia, spettacoli per bambini oltre esibizioni di carattere musicale di band presenti sul territorio.

Dalle 17 per i vicoli del centro è in programma una manifestazione con artisti di strada: tre ore di esibizioni e performance per allietare il pomeriggio di chi sceglie di rimanere a Termoli ma anche di chi sceglie il centro costiero per trascorrere il primo maggio.

Dal 29 aprile a domenica divertimento per i più piccoli con il “Villaggio dei Bambini”: esibizioni itineranti di magia, spettacoli per bambini.

E per concludere spazio alle band.