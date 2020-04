Artigiano nei guai per droga, ora potrebbe “parlare” lo smartphone

Arresto convalidato, sequestro dello smartphone e dei soldi (circa tremila euro presumibilmente frutto di un provento di spaccio). Oltre all’obbligo di non allontanarsi dalla propria dimora in determinati orari della giornata fino a successive disposizioni del magistrato. Finisce così – per il momento – la disavventura del 54enne calzolaio di Campobasso arrestato nel pomeriggio di mercoledì dai poliziotti sezione Narcotici della Squadra Mobile di Campobasso.



54 anni, incensurato, insomma un insospettabile che però pare avesse imbastito già da tempo un discreto giro di cocaina da spartire fra altri “insospettabili” di Campobasso. Con relativa certezza pare che la Mobile fosse sulle sue tracce da giorni riuscendo a ricostruire anche alcune fasi determinanti ai fini investigativi delle modalità di spaccio del tipo: droga lasciata in intercapedini di muri in edifici del centro storico di Campobasso. C’è da credere che ora anche il suo smartphone possa iniziare a “parlare” per la ricostruzione dei tanti contatti avuti, a rischio e non. E l’ultima preoccupazione per l’artigiano indagato sembra al momento essere quella di dover giustificare il perché si sia fatto trovare in giro in giorni in cui per andare a spasso per la città ci vuole un valido motivo. E’ tempo di Covid.