Artigianato, che passione!

Da Venafro la conferma della passione artigianale per la lavorazione del legno, storica caratteristica cittadina di intere generazioni

In tempo di covid, ossia di restrizioni, impedimenti e limitazioni, che fa il pensionato ancora oggi ottimo ebanista per “ammazzare” il tempo e realizzarsi nel corpo e nella mente, tenendosi in gran forma con mani e pensiero? Pratica, seppure unicamente per personale diletto, la passione della propria vita, vale a dire volentieri s’ingegna e si da da fare all’interno delle mura domestiche, accanto al camino ed assistito dall’amorevole sguardo della moglie, realizzando pregevoli pezzi artigianali col legno, soprattutto per confermare a se stesso il proprio ottimo stato di salute e di essere sempre nel pieno delle energie psicofisiche, producendo realizzazioni in legno assolutamente belle, perfette e piacevoli a vedersi. Di siffatti validi pensionati il Molise, terra di arte e manualità, è pieno ed anche Venafro offre un sostanziale contributo nel merito, ricordando i tanti lavoratori artigianali del legno del passato recente. Ne é testimonianza oggi Mario, ultra 75enne e con una vita passata a lavorare e modellare il legno prima nella bottega artigianale di papà Ludovico, quindi assieme al fratello Lucio e successivamente col figlio Cristian, oltre che coltivare l’altra passione innata trasmessagli dal padre Ludovico : la musica, suonando il piano. Un bel giorno,o un “brutto” giorno fate voi …, arriva per Mario la meritata pensione, ma l’uomo decide di non restare con le braccia conserte, di non fermarsi bensì di continuare a prodigarsi per diletto quale ottimo falegname ed ebanista. Oggi il nostro è sempre “sulla breccia”, ossia prosegue a modellare il legno, sfoggiando pezzi e realizzazioni assolutamente unici. “Ne sono prova -spiega il figlio Cristian non senza orgoglio per il papà- le sue lucidature a tampone del legno, tanto perfette e curate che ci si può specchiare dentro !”. E lui Mario, che ascolta da lontano mentre continua a lucidare con “olio di gomito”, sorride soddisfatto sia per quanto il figlio asserisce di lui e sia per quello sta uscendo dalle sue mani, frutto della passione di una vita : appunto la lavorazione del legno ! La conferma cioè che l’artigianato è passione vera, capace di far sentire completamente realizzato l’uomo, o la donna ovviamente.

Tonino Atella