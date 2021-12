Arti marziali. Medaglie d’oro a Perugia a Martina Rosso De Vita e Gabriel Rateni

Si è svolta sabato 27 e domenica 28 novembre, presso il PalaBarton di Perugia, la 29esima edizione del Campionato Nazionale Kung Fu Wushu Sanshou, manifestazione organizzata dal Settore ACSI – Settore arti marziali Kung-Fu Wushu Sanshou, un evento che ha richiamato in città oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia, di età compresa dai 5 ai 70 anni, un numero davvero 2 dicembre 2021 2 importante in considerazione del periodo e delle restrizioni collegate al contenimento della pandemia. Grande successo per i nostri molisani Rateni Gabriel e Martina Rosso De Vita della scuola Wushu Fu Jow di Ripalimosani, che portano a casa quattro medaglie d’oro nei rispettivi stili del TUI SHOU E STILI DEL SUD. Il maestro Giuseppe Di Lauro entusiasta dei suoi allievi, afferma: “Stiamo già lavorando per portare i nostri allievi ai campionati mondiali sempre delle stesse discipline al palaBarton in programma nel maggio 2022”.