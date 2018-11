Ancora un trionfo per gli atleti della SGL Grappling Isernia. Dopo i due bronzi conquistati alla Coppa Italia di Brazilian Ju jitsu (Grappling-Gì) del 26 ottobre scorso, arrivano due argenti nella specialità Grappling-no Gi, conquistati nella Coppa Italia tenutasi questa domenica presso il Palatorrino di Roma, organizzata dalla FIGMMA/FIJLKAM.

A salire sul podio, Giovanni Nostrato, categoria 62 Kg serie A, che dopo aver vinto i suoi incontri per sottomissione, ha ceduto il passo solo in finale a causa di un infortunio. Podio anche per la giovane promessa Raffaele Castaldi, categoria Ragazzi, 30 kg, che vince nettamente tre incontri perdendo la finale solo ai punti.