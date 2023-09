Arterie occluse, al Veneziale di Isernia una tecnica innovativa per disostruirle

Nell’Unità Operativa di Cardiologia del Veneziale di Isernia è stato da poco attivato un programma di trattamenti interventistici per le occlusioni coronariche croniche totali (CTO), portato avanti dal primario Carlo Olivieri, insieme al dottor Gioele Verrecchia, con la collaborazione dell’affermato cardiologo Nino Cocco, del Campus Biomedico di Roma, uno dei primi ad adottare questa nuova tecnica a livello nazionale. Vengono trattati pazienti con malattia coronarica complessa, in cui la tradizionale cardiochirurgia non consente di ottenere risultati soddisfacenti, o espone a un rischio operatorio troppo alto. Per molti di loro, a lungo, non era fattibile nemmeno una procedura di cardiologia interventistica, quell’approccio in cui i vasi sanguigni vengono disostruiti per via “percutanea”, cioè facendo passare attraverso un piccolo foro a livello del polso o inguinale un catetere sottilissimo, che va a liberare i vasi chiusi.

I progressi tecnici e il continuo innalzamento del livello professionale degli operatori, negli ultimi anni, hanno però consentito di fornire un trattamento anche per questi pazienti. Uno dei cardiologi più affermati a livello nazionale, che pratica questo trattamento innovativo di disostruzione, è proprio Nino Cocco che, una volta al mese verrà al Veneziale, per operare con i molisani Olivieri e Verrecchia.

La gamma di pazienti che ha bisogno di questi interventi è ampia: pazienti giovani e anche meno giovani, che soffrono di angina, di scompenso cardiaco, di dispnea, o che hanno un’ischemia miocardica. Da sottolineare che non tutti i pazienti con occlusioni coronariche croniche totali (CTO) possono essere operati, ma solo quelli in cui esiste una corretta indicazione. Il programma prevede sedute con cadenza mensile, selezionando in modo accurato i pazienti che hanno indicazioni, secondo le linee guida, per la procedura.

Se si considera che questi tipi di intervento vengono effettuati solo in centri selezionati, si comprende come la Cardiologia di Isernia, pur vivendo una cronica carenza di personale, mantiene come obiettivo principale l’aggiornamento professionale e tecnologico che è possibile solo con l’abnegazione del personale medico e paramedico.