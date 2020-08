Arte visiva e poesia nel silenzio di un giardino, ecco i Cantieri Creativi

I Cantieri Creativi organizzano, il 10 agosto, come ogni anno, il simposio di arte visiva e poesia nel silenzio del giardino di villa Inclinata a Termoli. Quest’anno l’evento è su invito, per le restrizioni dettate dalla condizione sanitaria. Poesie, intervallate da brani musicali della Subart ensemble, come in una sorta di tempio sacro, saranno una riflessione sul mondo, attuando un distacco momentaneo dai ritmi consueti del nostro tempo. L’arte della poesia affianca quella visiva che quest’anno vedrà esposte all’aperto le sculture di Michele Carafa e Antonietta Aida Caruso, commentate dal critico Antonio Narducci. I poeti: Mario Antenucci, Maria Cannito, Laura D’Angelo, Michela Della Penna, Rossella de Magistris, Pasquale Di Lena, Pina Di Nardo, Virginia Macchiaroli Mucciaccio, Linetta Mazzilli Colavita, Maria Carmela Mugnano, Virginia Notarpasquale, Angelo Passarelli, Angelo Perfetto, Rosalia Ruggiero, Antonio Sisto, Gilda Cieri Stramenga e Adele Terzano. Le poesie riceveranno i commenti dei critici letterari: Ida Di Ianni, Lucia Lucianetti, Antonio Mucciaccio e Maurizio Varriano.