Arte, storia, cultura e libri: grande successo per la prima di “Nonsologreen 2022”

Una location naturale all’interno del bosco di Corundoli, uno dei più grandi polmoni verdi del Molise per dare l’avvio al macro progetto Nonsologreen 2022 che vede riunite 10 associazioni partner del progetto.

Una manifestazione che è stata un grande successo per gli adulti ma anche per i bambini. A fare gli onori di casa, la professoressa Carla Di Pardo, ideatrice del progetto insieme alla sua compagna di viaggio Cinzia Vizzarri Presidente dell’associazione no profit “Il Valore” e insieme a loro, il Sindaco di Montecilfone, Comune capofila, Giorgio Manes.

Un ambizioso progetto presentato il 18 agosto in Sala Consiliare a Termoli, con start a fine agosto per un cammino autunnale con appuntamenti settimanali nel mese di settembre e fino a fine ottobre. Subito dopo, aver prima passato la parola a tutte le persone coinvolte a sostegno di questa importante iniziativa che vede ai primi posti la natura, il territorio, la salute e il benessere psicofisico, la qualità della vita sulla terra, la sensibilizzazione di due dei temi più importanti fissati negli obiettivi dell’Agenda 2030, e dopo aver precisato ancora una volta che Nonsologreen, è anche Arte, Storia, Cultura, Sport, Libri, food & drink, tradizioni usi e costumi e soprattutto incontri, ci siamo avviati, tutti insieme, verso il “Museo dei gessi” per inaugurare la mostra personale d’Arte Contemporanea dello Scultore abruzzese Ettore Altieri.

“Il nostro nostro scopo – affermano gli organizzatori – è camminare insieme, un’idea, un progetto in cooperazione che mette in contatto tante persone che vivono nel quotidiano realtà diverse, ma che in questo caso condividono gli stessi obiettivi, tornare a respirare, vivere nuovamente una vita all’aria aperta, dopo più di due anni di pandemia, tornare ad assaporare le cose belle, il piacere di una lettura o di una passeggiata, inerpicarsi nel bosco, attraversando sentieri alla scoperta di piante e farfalle, accompagnati da Luigi Lucchese Ambiente Basso Molise e dalla nostra guida Cinzia Vizzarri, di scoprire nuovi luoghi e nuove realtà, di confrontarsi con la novità, incontrare artisti, Luca Abbagnara in arte Cico Stone, illustratori Laura Fanelli, visitare una mostra d’Arte, condividere il piacere di ascoltare la natura ed immergersi in essa in percorsi naturalisti in compagnia di esperti, ma anche di una fotografa Chiara Giaco’ che ci insegna a catturare immagini e a immortalare momenti importanti.

Fare una lezione di yoga/ pilates con Cristella Corbo, abbracciando gli alberi, guardando al cielo, sentirsi liberi e parte viscerale della terra a cui apparteniamo, sentirsi saldi come le radici di un albero, ancorati al terreno, ma allo stesso tempo alti, leggeri e liberi, accarezzati dal vento come le fronde di un albero. Fare una piacevole passeggiata letteraria in compagnia di una lettrice Veronica Pinti e di un illustratrice, Laura Fanelli, entrando in storie racconti e leggende del nostro amato Molise, attraverso le parole, ma anche con la forza che emanano le immagini.

Infine gustare i prodotti tipici del luogo che ci ospita, il Chiosco nel Bosco di Maxi e Maria Rosaria, bere un buon bicchiere di vino in ottima compagnia, in una conviviale tavola, ricca di cibo e di bellissime ed interessanti persone.

Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto “Nonsologreen” che hanno fatto in modo che si potesse realizzare, in primis le associazioni, gli associati, i Comuni che lo hanno patrocinato, i partner commerciali e infine, ma non in ultimo, tutti gli esperti e gli artisti, nostri graditissimi ospiti che camminando insieme a noi ci permettono di realizzare gli eventi”.