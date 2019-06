Arte, gioco, lacrime ed emozioni: bimbi pittori per un giorno

REDAZIONE TERMOLI

Sulle pareti del Castello Svevo quelle opere spiccano come quelle dei grandi pittori. C’è di tutto: dalla notte stellata di Van Gogh, passando ad Andy Warhol, fino alla rappresentazione di Topolino, le stagioni e il mare. Non si è, però, nell’atelier di qualche grande artista. No perché quei quadri e quelle piccole opere d’arte allestite nel pomeriggio di domenica all’interno del monumento simbolo di Termoli sono state realizzate dalle mani dei bambini della sezione Medi dell’asilo nido di via Volturno. Si chiama “Con gli occhi di un pittore” ed è la mostra che per un giorno ha reso “famosi” i piccoli artisti termolesi. Sono stati loro, assieme alle educatrici che da due anni li accompagnano in quella che è una vera e propria crescita personale e formativa Giusy, Maria Adele, Betta, Micol e Daniela, a realizzare i dipinti utilizzando varie tecniche: dalla spugna all’utilizzo delle mani, passando per la carta velina e lo zucchero. «La mostra – ha raccontato Lucia Rocco, coordinatrice dell’asilo nido per conto della Cooperativa Sirio che gestisce i nidi cittadini – nasce dall’idea di avvicinare i bambini all’arte». Una mostra che è stata aperta a tutti, non solo ai genitori dei piccoli ma anche ai tanti turisti che hanno affollato il Borgo di Termoli nella prima vera domenica d’estate. «Tutte le opere – ha proseguito Lucia Rocco – sono state realizzate dalla straordinaria idea delle educatrici che dall’inizio dell’anno ad oggi hanno lavorato assieme ai bambini della sezione dei Medi e fanno riferimento a pittori più famosi. Si è anche deciso di omaggiare Topolino, il famoso protagonista della Disney nel 90esimo anno della sua creazione attraverso un’opera che è stata realizzata con la carta velina e lo zucchero». Tecnica a parte a venire fuori è stata la cura, l’amore e la passione con cui maestre e bambini hanno sperimentato, giocato, condiviso e “imparato a volare” verso il mondo degli adulti. Un grazie dalle educatrici è stato espresso nei confronti della Cooperativa Sirio e del Comune di Termoli. Un pomeriggio di emozioni, lacrime e commozioni per undici dei bambini della sezione Medi, pronti a spiccare il volo verso la scuola dell’Infanzia. Per loro, a “ricordo” dei due anni trascorsi insieme, è stato realizzato un dvd per racchiudere i momenti più significativi, quelli del gioco ma anche della crescita personale. Sulle note della canzone di Ligabue “A modo tuo” e di Fiorella Mannoia “Ho imparato a volare” Giovanna, Alessandro, Aurora, Emanuele, Marco, Michele, Nicola, Sofia, Stefano, Teresa, Kleiton sono stati “diplomati aquilotti” perché «hanno imparato a volare con le proprie ali, crescendo e giocando con gli amici dell’asilo nido». A sostenerli in questo lungo percorso le loro maestre, cuore, anima e passione di una scuola che sempre più è diventata una seconda famiglia che ha permesso ai piccoli pittori di aprire le ali verso un mondo di scoperte ed emozioni.