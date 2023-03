Arte, comunicazione e scrittura al Castello Semivicoli

Senza trascurare l’imprenditoria vincente che in questo caso si coniuga al femminile

Al Castello di Semivicoli l’otto marzo è stato celebrato in maniera sui generis, senza retoriche, ma calato nella realtà di proposte, di attenzione, di immaginazione e concretezze: protagoniste donne impegnate in più settori, quello imprenditoriale con Marina Cvetic Masciarelli, quello della comunicazione e della scrittura con Maria Stella Rossi e quello dell’Arte con Adriana Civitarese.

E così in un incontro dal tono conviviale , protagonisti gli eccellenti vini Masciarelli, l’arte, le rondini e la bellezza del luogo, contornato da vigneti, uliveti, natura rigogliosa , sono stati omaggiati e scelti per la riapertura delle attività nel Castello di Semivicoli in Terra d’Abruzzo. Interpreti del senso stesso della serata, una esposizione di opere dal titolo Lune dell’artista Adriana Civitarese che indaga e mette in relazione l’immesnso interiore e l’infinito dell’universo in accordanza e colloquio con la personale ricerca stilistica , quindi l”annuncio dell’uscita della Piccola antologia della Rondine ( BastogiLibri Edizioni), in collaborazione con la Lipu Nazionale, ideata e curata da Maria Stella Rossi per suscitare sensibilità e conoscenza sul mondo delle rondini, ormai in declino.

A completare questo otto marzo celebrativo e nel contempo occasione di incontro, di collaborazioni e ideazioni, l’accoglienza di Marina Cvetic, manager illuminata e determinata, e gli ospiti presenti che hanno reso la serata interessante e intensa. Linguaggi diversi ma armonici si sono uniti , quindi, dando risalto ad esperienze e realtà vissute nelle Tenute Agricole Masciarelli che hanno voluto annunciare anche l’arrivo della Primavera, con il ritorno delle rondini ” perchè a Semivicoli, una rondine fa Primavera”, e sottolineare nel contempo l’attenzione per il mondo dell’Arte, che nelle Sale del Castello è un fil rouge presente da parecchi anni, ben inserito nel contesto antico dell’architettura della Dimora storica settecentesca.