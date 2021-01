Arriveranno lunedì le prime 300 dosi di vaccino Moderna per il Molise

Arriveranno lunedì mattina, 1°febbrario, le prime dosi di Moderna in Molise. Saranno 300 e andranno al Cardarelli per poi essere smistate a seconda delle esigenze. Anche per il vaccino Moderna la priorità andrà agli anziani.

In totale al Molise a febbraio dovrebbero arrivare 11490 dosi di vaccino tra Pfizer e Moderna. E si dovrebbe partire con la campagna vaccinale per gli over 80.

Alla nostra regione nella settimana dall’8 al 14 arriveranno 2340 dosi effettive di Pfizer e 800 di Moderna. In quella successiva 3510 di Pfizer e nessuna di Moderna e nell’ultima 2340 di Pfizer e 2500 di Moderna.