Arrivati in Molise i primi profughi afghani

Sono arrivati qualche minuto fa a bordo di due pullman dell’esercito i primi profughi afghani trasferiti in Molise dall’Abruzzo. Una sessantina di persone. Venti dovrebbero trovare alloggio in un Cat di Roccaravindola, gli altri tra Venafro e Sesto Campano. È stata avviata una ricognizione che interessa tanto le amministrazioni pubbliche quanto le associazioni impegnate da anni in accoglienza e integrazione di immigrati. L’organizzazione dell’accoglienza dovrebbe essere ufficializzata e nei dettagli, restando chiaramente in capo allo Stato che si farà carico anche delle spese. Attualmente la prassi prevede che i cittadini afghani accolti in Italia debbano osservare un periodo di quarantena anti Covid-19 in strutture gestite dall’Esercito, oppure in alberghi, pensioni, centri di accoglienza con volontari Onlus e Ong, o persino in appartamenti di famiglie, parrocchie e associazioni, dopodiché vengono accolti in strutture della Rete Sai o in Cas o in alternativa presso amici o parenti già residenti in Italia. Secondo i dati Istat dello scorso 31 dicembre, in Molise gli afghani residenti erano circa 80.