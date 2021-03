Sono tre i giovani medici venezuelani che sono arrivati questa mattina a Isernia da Campobasso, per prendere servizio nei reparti del Veneziale. Due al Pronto Soccorso per dare una mano a Lucio Pastore ed uno in Laringoiatra. Ad accoglierli una operatrice della Polizia Municipale che li ha accompagnati alla Casa dello Studente, di fronte al Veneziale, dove risiederanno.