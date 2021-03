Arrivati a Campobasso i 18 giovani medici venezuelani: “Siamo felici di poter aiutare l’Italia”

Sono arrivati questo pomeriggio, martedì 16 marzo, presso l’Asrem di Campobasso, i 18 medici italo-venezuelani, esuli del regime di Nicolas Maduro e membri dell’Associazione italiana “Venezuela: la piccola Venezia” Onlus. Sono giunti in Molise, voluti fortemente dall’ex commissario Angelo Giustini, per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19.

A supporto della sanità molisana sono arrivati anestististi, cardiologi, internisti, pediatri e medici di medicina generale. Molti dei dottori venezuelani erano già presenti sul territorio italiano, altri arriveranno da Spagna e Portogallo.

Questa mattina la conferenza stampa a Roma e nel pomeriggio l’arrivo a Campobasso.

Emozionati e stanchi si sono detti felici di poter aiutare l’Italia.

I VIDEO E LE INTERVISTE IN ALTO

IN BASSO LA GALLERIA FOTOGRAFICA