Ormai alla vigilia di quello che sarà il lockdown in zona rossa per il Molise (dalla mezzanotte di lunedì primo marzo) l’Esercito Italiano oggi ha consegnato nelle mani dei responsabili del Cardarelli di Campobasso altre dosi di vaccino Astrazeneca. Il piccolo convoglio dell’Esercito è giunto oggi (27 febbraio) verso le 13 nel nosocomio regionale scortato dai Carabinieri, ha scortato duemila nuove dosi di vaccino Astrazeneca e nel contempo si sta procedendo a terminare l’inoculazione del richiamo Pfizer . Finora, secondo il protocollo, sono state somministrate 500 dosi di Aztrazeneca a medici, farmacisti, psicologi e altri operatori sanitari mentre da oggi sono state aperte le prenotazioni per il personale scolastico (tra i 18 e i 65 anni). Nelle prossime ore verrà terminata la fase di somministrazione del vaccino al personale sanitario per poi passare a quella che riguarda quello scolastico.

Arrivate in Molise altre 2000 dosi di vaccino Astrazeneca. Le ha portate l’Esercito Indietro 1 di 5 Avanti