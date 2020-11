Arrivate dai pediatri le prime dosi di vaccini antinfluenzale per i bambini molisani

Sono arrivati in questi giorni i vaccini antinfluenzali presso gli studi dei pediatri molisani per la vaccinazione dei bambini da 6 mesi a 6 anni. Le dosi, però, come noto, non sono sufficienti e i primi ad essere chiamati sono stati soggetti con particolari patologie. Numerose le richieste dei genitori ai propri pediatri che, però, sono a corto di dosi. Chi non è mai stato sottoposto a vaccino, dovrà effettuare un richiamo dopo un mese dalla prima somministrazione.

Quando arriveranno le altre dosi richieste per soddisfare l’intera platea (sono circa 15mila i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni in Molise) non è dato saperlo al momento. Fatto sta che sarebbe importante, proprio in considerazione della pandemia in atto, immunizzare il maggior numero di bambini.